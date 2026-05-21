La ruota della fortuna con Gerry Scotti si ferma su Canale 5: chi la sostituisce

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La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti in Italia. Dal suo ritorno in televisione, il programma ha registrato ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo anche per il game show è tempo di andare in vacanza. Gerry Scotti si appresta a lasciare la fascia dell’access prime time dov’è riuscito a contrastare la concorrenza di Rai 1 dove va in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi. Secondo quando riportato da Libero, le ultime puntate de La ruota della fortuna dovrebbero andare in onda a fine giugno con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui in veste di letterina. Al suo posto, Mediaset ha già annunciato il ritorno di The Wall, che questa volta sarà condotto da Max Giusti.

La ruota della fortuna si ferma a fine giugno: arriva The Wall

Le ultime puntate de La ruota della fortuna andranno in onda nell’ultima settimana di giugno sui teleschermi di Canale 5. Il game show si ferma per permettere a Gerry Scotti e Samira Lui di godersi l’estate in totale relax dopo i successi registrati sulla rete. A contrastare Affari Tuoi e poi L’eredità, ci sarà Max Giusti che aveva ottenuto grande riscontro di pubblico con Scherzi a parte e Caduta Libera sulla rete ammiraglia Mediaset. Il conduttore avrà il difficile compito di contrastare il gioco dei pacchi di Stefano De Martino e il debutto del game show di Marco Liorni nell’access prime time a partire da fine luglio sui teleschermi di Rai 1.