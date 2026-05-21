Affari Tuoi con Stefano De Martino cancellato su Rai 1: ecco da quando e perché

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Affari Tuoi è tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino colleziona oltre 2 milioni di telespettatori ogni giorni su Rai 1. Nonostante questo, il programma si avvia alle battute conclusive visto che il conduttore napoletano andrà in vacanza dopo aver registrato successi dopo successi in televisione. Le ultime puntate di Affari Tuoi sono previste a luglio su Rai 1. Dopodiché, Marco Liorni sbarcherà nella fascia dell’access prime time. Il presentatore presenterà L’Eredità in una versione totalmente rinnovata che sicuramente incontrerà i favori dei telespettatori della rete ammiraglia della tv di Stato. Meritato risposo per Stefano De Martino, che prossimo anno avrà il compito di condurre il Festival di Sanremo al posto di Carlo Conti.

Affari Tuoi lascia il posto a L’eredità con Marco Liorni

Il gioco dei pacchi si avvia alle battute conclusive dopo aver lottato come un leone contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Stefano De Martino lascerà il timone a L’Eredità dal prossimo luglio fino a settembre quando tornerà con una nuova edizione di Affari Tuoi. Il conduttore campano è riuscito a portare al successo il gioco dei pacchi che aveva inizialmente sofferto la sfida con La ruota della fortuna, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Marco Liorni dovrà vedersela con Max Giusti, chiamato alla conduzione di The Wall in programma durante i mesi estivi su Canale 5.