Grande Fratello Vip, Antonella Elia pensava di vincere: “Il pubblico non ha capito niente”

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Le ultime due concorrenti a rimanere in gara al Grande Fratello Vip ieri sera sono state Antonella Elia e Alessandra Mussolini, insieme hanno spento le luci della casa prima di scoprire la vincitrice.

Entrambe hanno fatto un percorso incredibile nella casa più spiata dagli italiani e con le loro vicende non hanno mai fatto annoiare i telespettatori. Le due sono passate da momenti in cui sembravano migliori amiche a momenti in cui si scontravano come due acerrime nemiche. Il loro è stato un rapporto alquanto turbolento ma alla fine sono riuscite a riconciliarsi.

Alessandra Mussolini ha vinto il GF Vip: come ha reagito Antonella Elia dopo la finale

Non appena sono arrivate in studio per la proclamazione della vincitrice del reality la showgirl ci ha tenuto a ringraziare il pubblico perché non si aspettava che sarebbe arrivata fin lì. Nel momento in cui a trionfare è stata Alessandra Mussolini si sono abbracciate ma è chiaro che un po’ di amarezza c’è.

Antonella Elia dopo la finale ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo secondo posto. Arrivati a quel punto pensava che avrebbe vinto lei, con un pizzico di ironia ha detto: “A dire il vero mi aspettavo che avrei vinto io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina”.