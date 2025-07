[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, ufficiale la conferma di Giacobbe

Manfredonia Calcio e Mirko Giacobbe ancora insieme per la stagione 2025/2026.

Il trequartista campano classe ’92 prosegue la sua avventura in biancoceleste per il terzo anno consecutivo, confermandosi tra i punti fermi dello spogliatoio e riferimento tecnico per tutta la squadra.

Giacobbe, ha già collezionato circa 70 presenze con la maglia del Manfredonia, condite da 13 reti e numerosi assist decisivi.

Nativo di San Giorgio a Cremano, Mirko vanta un percorso calcistico importante tra Serie B, Lega Pro e Serie D, con esperienze significative in piazze prestigiose. A Manfredonia ha trovato casa e stimoli, pronto ora a scrivere un nuovo capitolo della sua storia al “Miramare”.

Le dichiarazioni del centrocampista: “Quello con il Manfredonia Calcio e con questa città è un rapporto davvero speciale che sento il dovere di onorare per il terzo anno consecutivo. Ringrazio il Patron Gianni Rotice per avermi voluto riconfermare all’alba di questo nuovo progetto sportivo basato sul Direttore Tanzillo e Mister Pezzella. Con responsabilità e rinnovato entusiasmo ho accettato senza indugio questa nuova sfida con la ferma convinzione che si potrà scrivere una nuova pagina per questa gloriosa società e piazza, di cui mi onorerò nuovamente di indossare e difendere la maglia. Forza Manfredonia”