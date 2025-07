La notte nel cuore, puntata 20/7: Sumru ammette pubblicamente di essere la madre di Melek e Nuh

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva “La notte nel cuore”. Le vicende della nuova fiction turca stanno attirando l’interesse del pubblico, riscontrando un notevole successo. I telespettatori sono curiosi di scoprire l’evoluzione della trama. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 20 luglio svelano interessanti colpi di scena.

Hikmet fa firmare un documento a Sumru

Hikmet sarà determinata a smascherare la cognata. Il suo desiderio sarà di spingerla a confessare pubblicamente di essere la madre dei gemelli. La donna, inoltre, farà firmare a Sumru documento che sancisce il trasferimento della sua parte di villa. Al contempo Nuh farà ritorno alla villa, mostrandosi con il volto pieno di lividi. La sorella e Sevilay vorrebbero sapere cosa gli è accaduto, ma il ragazzo si mostrerà reticente nel dare una risposta effettiva.

Hikmet provoca la cognata

Il piano di Hikmet per distruggere la reputazione della cognata proseguirà. La donna, infatti, entrerà di nascosto nella sua camera rubandole dei gioielli, che indosserà nel corso della cena. Il suo intento sarà quello di infastidire Sumru, provocando una sua spiacevole reazione. Quest’ultima, infatti, apparirà visibilmente infastidita dal gesto della sorella di suo marito. La tensione finirà per scatenare un litigio con Samet. Hikmet, per non far insospettire suo genero, gli dirà che la figlia è nervosa a causa delle preoccupazioni legate alla sua salute.

Sumru confessa di essere la madre dei gemelli

Dopo le continue provocazioni e insinuazioni, Sumru cederà, raccontando pubblicamente di essere la madre di Nuh e Melek. La donna dirà che i due gemelli sono in realtà frutto di uno stupro subito dal suo primo marito. Questa versione, tuttavia, non convincerà i ragazzi, tanto da spingerli a lasciare la villa ed allontanarsi nuovamente dalla madre. Samet non sembrerà intenzionato a perdonare sua moglie, tanto da decidere di cacciarla di casa, insieme a sua madre.