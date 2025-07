[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: esecuzione di sequestri preventivi e perquisizioni volti al contrasto dell’occupazione non autorizzata di suolo pubblico finalizzata alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione costituzionale di non colpevolezza, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, per garantire un’informazione corretta in considerazione dell’interesse pubblico alla vicenda, si comunica quanto segue.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, da questa mattina è in corso di esecuzione un’operazione di polizia giudiziaria, condotta dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile e Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota P.S.) e dalla Polizia Locale di Foggia – supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e da personale della Sezione Polizia Stradale e della Polizia Scientifica – finalizzata al contrasto del fenomeno dell’occupazione non autorizzata di suolo pubblico e dell’esercizio illegale di rivendita di prodotti ortofrutticoli nelle vie di Foggia.

La sinergica attività di polizia giudiziaria, svolta da più Uffici e tesa al ripristino della legalità, è consistita principalmente in attività tecniche di videoripresa e registrazioni, servizi di appostamento ed osservazione oltre che accertamenti documentali, e ha permesso di monitorare costantemente le attività degli indagati e, quindi, di evidenziare la posizione di sei soggetti, sottoposti a indagine, a vario titolo, per occupazione non autorizzata di suolo pubblico e per l’illecita organizzazione di quattro distinte aree mercatali permanenti, effettuata in completa difformità rispetto ai titoli autorizzativi comunali di rivendita ambulante, anche in considerazione delle caratteristiche e dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale stessa.

L’attività di indagine ha, quindi, messo in luce la continuità temporale della rivendita di merce ortofrutticola sul suolo pubblico senza che vi sia stata alcuna autorizzazione preventiva da parte degli Enti competenti.

L’odierna azione di contrasto si sviluppa attraverso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura di Foggia, avente ad oggetto il sequestro di circa venti veicoli tra autocarri e mezzi da lavoro, utilizzati dagli indagati per il compimento delle attività oggetto d’indagine.

Inoltre, è stato disposto il sequestro di quattro diverse aree pubbliche, ubicate a ridosso di importanti arterie stradali, tutte occupate senza le previste autorizzazioni per la vendita dei prodotti.

Durante l’esecuzione dell’operazione di polizia giudiziaria sono state effettuate anche delle perquisizioni nei luoghi e nelle pertinenze interessati dalle attività oggetto d’indagine.

Nel corso dell’articolato elaborato investigativo, sviluppatosi con accertamenti e riscontri anche quotidiani nel corso del primo semestre 2025 è stato, altresì, accertato che in una delle zone della città in cui veniva effettuata la vendita non autorizzata di prodotti ortofrutticoli venivano preventivamente collocati sul suolo pubblico dei cassonetti e dei contenitori di rifiuti, al fine di impedire ai residenti della zona di poter liberamente parcheggiare i propri veicoli e, contestualmente, per assicurare il transito e la manovra dei mezzi destinati allo scarico della frutta e della verdura verso il “punto vendita” non autorizzato.

Si evidenzia che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le posizioni delle persone deferite in stato di libertà è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che, dunque, le stesse, in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza, non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale sentenza di condanna passata in giudicato.