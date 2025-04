Zeudi Di Palma, ex gieffina la difende: “Non la vedo una ragazza furba e stratega”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Zeudi Di Palma al Grande Fratello è stato molto apprezzato e seguito, infatti erano in molti a pensare che avrebbe vinto lei la 18esima edizione del reality.

Tantissimi sono stati i fan che l’hanno supportata durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, l’ex gieffina con la sua storia e il suo modo di fare ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori ed è riuscita ad arrivare in finale, però non si è aggiudicata lei la vittoria. Durante il suo percorso si è resa protagonista di molte dinamiche, soprattutto per via del suo turbolento rapporto con Helena Prestes. Le due inizialmente si erano avvicinate molto, c’è stato anche un breve flirt ma la loro amicizia ha preso poi una brutta piega.

Zeudi Di Palma furba e stratega al Grande Fratello? Ex gieffina prende le sue difese

Nella casa più spiata dagli italiani tanti sono stati i battibecchi scoppiati tra l’ex Miss Italia ed Helena Prestes. Fino alla fine la modella brasiliana l’ha accusata di essere falsa, furba e stratega, un’ex gieffina però ha preso le sue difese dopo il reality.

In una recente intervista Jessica Morlacchi riferendosi a Zeudi Di Palma ha fatto sapere che il loro rapporto è sempre stato ottimo al Grande Fratello, le due non hanno mai discusso e quello che pensa di lei lo ha detto durante l’ultima cena fatta nella casa. Riferendosi all’ex gieffina ha detto: “Io non la vedo una ragazza furba, stratega, con me è sempre stata molto dolce e ho sempre visto la sua dolcezza. Quindi, non avendo mai avuto uno scontro con lei, posso solo avere un’ottima opinione“.