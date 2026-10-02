Megan Ria riconoscente ai suoi genitori, al GF Vip svela: “Con i primi soldi li ho subito aiutati”

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La famiglia di Megan Ria ha fatto moltissimi sacrifici per lei quando era piccola per permetterle di danzare. Al Grande Fratello Vip all’inizio del suo percorso ha rivelato di aver vissuto momenti difficili in passato, specie a causa dei problemi economici che c’erano in casa.

I suoi genitori però non hanno mai smesso di supportarla e hanno fatto di tutto per farle realizzare il suo sogno. Lei prova un’enorme riconoscenza nei loro confronti, infatti li aiuta ogni volta che può. Nei giorni scorsi nella casa più spiata dagli italiani ha detto che la sua vita è molto cambiata da quando si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo. Grazie ai tuor guadagna bene e vive meglio.

Megan Ria aiuta i suoi genitori ogni volta che può: le rivelazioni della ballerina al Grande Fratello Vip

La ballerina non dimentica mai che è grazie ai suoi genitori se è riuscita ad arrivare dov’è, parlando con Jonathan e Marina ha detto: “La mia famiglia mi ha sempre supportata per quanto gli era possibile e mi sembrava normale ricambiare la cosa. Con i primi soldi li ho subito aiutati, ho comprato la casa e la macchina“.

La gieffina ha fatto sapere che le cose sono cambiate sotto molti punti di vista e ha fatto anche un esempio. Ha raccontato che la madre qualche tempo fa le ha detto che doveva fare un esame perché poteva avere un problema e lei le ha preso un appuntamento nella migliore clinica della Toscana. Megan Ria ha ribadito che li aiuta ogni volta che può ed è ben felice di farlo. In passato non era in grado di offrire il suo aiuto alla sua famiglia ma ora che la sua situazione economica è cambiata lo fa tutte le volte che ne ha la possibilità.