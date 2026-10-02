Far Away, seconda stagione al via su Canale 5? Quando potrebbe tornare e possibile orario

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La pausa di Far Away è ufficialmente iniziata, ma per i tanti fan della seguitissima serie non si tratta di un addio. La prima stagione si è conclusa sabato 19 settembre e da lunedì 21 settembre il pomeriggio di Canale 5 ha lasciato spazio al ritorno di Uomini e Donne, ill dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, la seconda stagione di Far Away è già pronta e potrebbe tornare in onda a novembre 2026, questa volta in prima serata. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di una collocazione dopo la conclusione di Racconto di una Notte, ma il calendario Mediaset non è ancora definitivo e non è escluso un rientro anticipato verso la fine di ottobre.

Il cambio di fascia oraria che rappresenterebbe una novità importante per i fan della Serie Tv. La prima stagione ha infatti conquistato il pubblico nella programmazione pomeridiana, arrivando a chiudere con 2.362.000 spettatori e il 22,47% di share. Far Away si appresta dunque a tornare sul piccolo schermo con trame avvincenti dando inizio alla seconda stagione, pronta a riservare al pubblico grandi emozioni.