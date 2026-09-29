Piera Meloni in lacrime per il fidanzato al GF Vip: “Ferirlo mi distrugge”, cosa ha detto su Roncaccia

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Non è una situazione affatto semplice quella che Piera Meloni sta vivendo al Grande Fratello Vip. Aveva dei dubbi sulla sua relazione prima di entrare nella casa ma non aveva avuto il coraggio di affrontarli, lì riflettendo è entrata in crisi.

In molti hanno associato il suo momento di crisi al legame nato con Alessandro Roncaccia, lei ha più volte precisato che lui si è trovato in mezzo a questa situazione ma non è assolutamente la causa. Lei non ha delle incertezze perché le piace il gieffino, quelle le aveva già prima ma non le aveva affrontate.

Al Grande Fratello Vip Piera Meloni parla del fidanzato e scoppia in lacrime: cosa ha detto nella quinta puntata

Ieri sera durante la quinta puntata del reality la gieffina ha detto a Ilary Blasi che sta male perché dentro la casa ha molto tempo per riflettere e ha capito di aver sbagliato a non chiarire determinate cose prima di entrare. In lacrime ha detto: “Il pensiero di poter ferire una persona a cui tengo immensamente mi distrugge. Gian Marco è un ragazzo incredibile e meraviglioso, posso solo immaginare come si possa sentire“.

Riferendosi ad Alessandro Roncaccia invece ha detto che è un bellissimo ragazzo, le piace parlare con lui e pensa che sia più interessante di quanto sembri. Al momento però lei si sente destabilizzata e deve capire cosa prova davvero. Però ha precisato che non prova nulla per il gieffino, sta solamente pensando alla persona che ha fuori.