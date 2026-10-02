Manfredonia, lavori AQP e sospensione dell’erogazione idrica in queste vie il 5 ottobre
Lavori per migliorare il servizio
Possibili disagi nell’abitato del Comune di Manfredonia (FG)
Bari 02 Ottobre 2026 – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Manfredonia (FG). I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo nodo idraulico.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 05 Ottobre 2026 nell’abitato di Manfredonia (FG) nelle seguenti vie: via delle more, via dei gelsi, via Martin Luther King, parco degli aranci, piazza delle viole, piazza delle rose piazza delle mimose.
La sospensione avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 7:00 con ripristino alle ore 11:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.