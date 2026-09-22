Valeria Marini al veleno contro Federica al GF Vip: “Ma quale bella? È tutta rifatta”

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C’è stata un po’ di tensione ieri sera al Grande Fratello Vip tra Valeria Marini e Federica Morello, la prima si è offesa nel sentire i giudizi della ragazza nei suoi confronti e l’ha bacchettata in diretta. Infastidita aveva anche manifestato l’intenzione di abbandonare il reality ma dopo essersi calmata è rimasta nella casa.

Al momento non c’è simpatia tra le due gieffine, la showgirl dopo quello che è successo ieri sera ha chiaramente il dente avvelenato. Valeria Marini ha parlato male di Federica Morello durante una chiacchierata con Alex Belli, le ha rivolto considerazioni poco carine anche mentre parlava con Guendalina Tavassi.

Valeria Marini critica la bellezza di Federica Morello al Grande Fratello Vip e tira in ballo la chirurgia: cosa ha detto la showgirl

La nota soubrette non si è certo risparmiata dal punto di vista della chirurgia estetica, però ha avuto da ridire sulla sua compagna di avventura. A Guendalina Tavassi riferendosi a Federica Morello ha detto: “Ma quale bella? Lei è tutta rifatta! Una bella ragazza è Megan, lei è bellissima, ma anche tu. Essere belle è un’altra cosa“.

Valeria Marini ci ha tenuto a precisare che non ce l’ha con la Morello, poi ha continuato a criticare il suo aspetto dicendo che si è rifatta il naso, la bocca, gli zigomi e altro ancora. Ha anche detto che stava solo dicendo le cose come stanno, senza parlare male, dopodiché ha aggiunto che hanno preso lei con tutte le ragazze benne che ci sono fuori. Scoppieranno altri scontri tra loro al Grande Fratello Vip? Lo vedremo.