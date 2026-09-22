Un Posto al Sole, spoiler 22 settembre 2026: Sabbiese si arrende, Marina cede al ricatto di Mori

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 22 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Ferri non ha nessuna intenzione di arrendersi, infatti vuole scoprire chi sta finanziando la radio di Mori. In preda all’ansia Marina ha detto a Stefano di voler mettere fine al loro patto ma lui l’ha ricattata, dovrà dargli altri soldi altrimenti dirà tutto a Roberto.

Spoiler Un posto al sole 22 settembre 2026: Eduardo prova ancora a liberarsi ma non ci riesce

Da giorni Grillo ha rapito Sabbiese e anche se ha ottenuto la sua confessione non lo ha liberato. Lui ha provato diverse volte a togliersi le manette ma non c’è riuscito, tenterà ancora ma farà i conti con un altro fallimento.

Scoraggiato e in preda alla disperazione Eduardo si arrenderà di fronte al commissario. Nel frattempo Clara e Rosa saranno sempre più convinte che Sabbiese non sia fuggito con Stella, inizieranno infatti a pensare che possa essergli successo qualcosa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri sarà sempre più agguerrito nei confronti di Mori, intanto Marina sarà costretta a cedere al suo ricatto per evitare che racconti tutto a suo marito.