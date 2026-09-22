Gino Lisa, Fallucchi: “Finalmente il collegamento quotidiano con Linate torna ad essere un priorità”

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GINO LISA, FALLUCCHI (FDI): “BENE CHE LA REGIONE PUNTI SULLA CONTINUITÀ TERRITORIALE. MA SE OGGI SE NE PARLA È ANCHE PERCHÉ NON HO MAI SMESSO DI SOLLECITARE QUESTO RISULTATO”



“Accolgo con favore le parole dell’assessore Piemontese e, soprattutto, il fatto che finalmente la continuità territoriale per il Gino Lisa e il collegamento quotidiano con Milano Linate tornino a essere indicati come una priorità concreta della Regione Puglia. È un tema sul quale non servono polemiche, ma fatti e continuità istituzionale” – fa sapere in una nota stampa la Senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.



“Mi permetto però di ricordare che, se oggi siamo tornati a parlare con chiarezza di questo obiettivo, è anche perché in questi anni non ho mai abbassato l’attenzione sul tema. Ho portato la questione in Parlamento, ho sollecitato il Ministero, ho chiesto conto alla Regione dell’iter e, ancora, nei mesi scorsi ho continuato a chiedere che quel percorso venisse finalmente completato. La continuità territoriale non è una bandierina politica e non appartiene a qualcuno: appartiene alla Capitanata. Proprio per questo sono soddisfatta quando vedo che una battaglia che ho portato avanti con determinazione viene finalmente assunta come una priorità anche dalla Regione.

Per troppo tempo, tuttavia, su questo dossier abbiamo registrato una presenza regionale intermittente, quando non un sostanziale silenzio.

Ricordo che già nel 2024, dopo le mie iniziative parlamentari, fu necessario sollecitare formalmente la Regione affinché desse seguito alle richieste del Ministero e agli adempimenti necessari per arrivare agli oneri di servizio pubblico. E ancora quest’anno ho dovuto tornare a chiedere pubblicamente di chiudere l’iter. Oggi registro quindi con favore un cambio di passo. Ma proprio perché abbiamo perso troppo tempo, adesso non possiamo fermarci agli annunci. Se la Regione intende davvero puntare sul collegamento quotidiano Foggia-Milano Linate e sulla continuità territoriale, faccia fino in fondo la propria parte e porti a conclusione il percorso.





Da parte mia continuerò a fare quello che ho fatto fin dall’inizio: sollecitare, verificare e tenere alta l’attenzione sul Gino Lisa. Non per rivendicare una primogenitura politica, ma perché quando un territorio aspetta da anni un diritto e un’opportunità di sviluppo, il merito della politica si misura nella capacità di non mollare fino a quando quel risultato non diventa realtà. Il Gino Lisa ha bisogno che alle parole seguano i fatti. E se oggi siamo più vicini a questo obiettivo, sono contenta e continuerò a lavorare perché finalmente si arrivi al traguardo”.