Oroscopo di Branko del 23 settembre sull’amore: sorpresa per il Leone

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Secondo l’oroscopo di Branko del 23 settembre, i nati sotto il segno del Leone potrebbero scoprire che un vecchio amore prova ancora dei sentimenti, trovandosi a riflettere se concedersi una nuova opportunità con maggiore maturità. I nativi della Vergine affrontano tensioni di coppia ma hanno via libera per lanciarsi verso una persona speciale prima inavvicinabile per cui provano un sentimento profondo. Infine, i Pesci devono prepararsi a corteggiamenti tenaci e stravaganti, mantenendo i piedi per terra e affrontando le situazioni con ironia.

Oroscopo di mercoledì 23 settembre sull’amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Stando alle previsioni astrologiche di Branko, oggi ti sembrerà di avere a che fare con un alieno, specialmente nel rapporto con chi ti sta più vicino. Non si tratta di un fatto estetico, ma di un’energia misteriosa che non riesci ad afferrare. Mentre le fai un massaggio alla schiena, sfiora la pelle con attenzione: se avverti il vano delle batterie ricaricabili, avrai finalmente la conferma di uscire con un androide.

Toro – L’oroscopo di Branko ti suggerisce di uscire dalla solita routine con chi ami. Perché non mettere alla prova la vostra intesa con un pizzico di telepatia? Chiedi alla tua dolce metà di indovinare cosa provi per lei. Il risultato potrebbe essere scontato, ma chi vince questa sfida della mente avrà il diritto di regalare all’altro una sorpresa indimenticabile. Allora, ti va di cominciare?

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, un soffio di caos si insinua nella tua vita sentimentale. C’è qualcosa che non quadra, anche se non riesci a metterci subito una pietra sopra. Se avverti una certa distanza dal partner, non pretendere di risolvere tutto in un attimo: fai un passo indietro, guarda la situazione dall’alto ed evita di arroccarti su posizioni rigide.

Cancro – L’oroscopo di Branko ti preannuncia un brivido lungo la schiena quando scoprirai le opportunità che ti attendono oggi. I pianeti ti spingono dritto al centro del palcoscenico e, anche se per te è quasi un’abitudine, la vera sorpresa sarà la fila di spasimanti pronti a idolatrarti. Un quadro fin troppo perfetto, quasi da capogiro!

Branko e l’oroscopo del giorno 23 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo di Branko, l’atmosfera di oggi ti riserva una bella sorpresa: potresti scoprire che una vecchia fiamma prova ancora qualcosa di forte per te. Se la tua vita sentimentale è già un po’ complicata, fermati a riflettere. È passato del tempo e ora hai più maturità e consapevolezza. Però, in fondo, perché non concederti una possibilità?

Vergine – Le previsioni astrologiche di Branko parlano chiaro: tra te e chi ti sta accanto c’è una tensione palpabile. Attento però, perché le stelle di oggi rischiano di far saltare il tavolo. Dentro di te saetti un sentimento ben più profondo per qualcun altro. Se eri in attesa di quella persona speciale finora inavvicinabile, la notizia è che l’attesa è finita. Il semaforo è verde: lanciati!

Bilancia – Con l‘oroscopo di Branko ti ritrovi davanti a una bella sfida. Solitamente ami studiare chi hai di fronte nei minimi dettagli prima di fare un passo, così da sapere sempre quali tasti toccare al momento giusto. Oggi, però, niente strategie: l’amore ti travolge all’improvviso, lasciandoti del tutto spiazzato e senza difese.

Scorpione – Ti piace da sempre esplorare territori inesplorati, soprattutto se c’è da imparare qualcosa. Come preannunciano le previsioni astrali di Branko, durante una lezione o un’attività formativa potresti imbatterti in qualcuno capace di affascinarti all’istante con il suo carisma. Anche se non dovesse nascere una grande storia d’amore, ne uscirai arricchito con una scoperta del tutto nuova.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 23 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti lasci finalmente alle spalle un periodo sottotono e solitario. Le previsioni astrologiche di Branko preannunciano una svolta improvvisa: l’incontro con una persona bellissima e travolgente che ti metterà al centro del suo mondo. Una vera scossa di adrenalina che ti rimette in gioco. Che aspetti? Esci a spassartela!

Capricorno – Tu che pensi di aver visto tutto potresti rimanere a bocca aperta. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, l’amore ti colpirà come un fulmine a ciel sereno. Se poi chi ti sta di fronte ha un’anima idealista e combatte per una buona causa, cadrà ogni tua resistenza. Ti scioglierai come neve al sole.

Acquario – Che tu sia baciato dalla fortuna è fuori discussione, e l’oroscopo di Branko te lo conferma. Hai al tuo fianco una persona dolce e attenta, ma la stabilità ti va stretta? All’improvviso potrebbe comparire qualcuno pronto a stuzzicarti con un pizzico di malizia e trasgressione. A te la mossa!

Pesci – In amore la fantasia non ha limiti, e le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono di tenerti pronto a tutto. Chi ti sta cercando non accetterà un “no” facilmente e farà di tutto per attirare la tua attenzione con trovate al limite dell’assurdo. Prendila sul ridere e mantieni i piedi per terra.