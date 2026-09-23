Giulia Provvedi interessata a Megan Ria al Grande Fratello Vip? La confessione: “Se fossi stata single…”

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In ogni edizione del Grande Fratello Vip nascono speciali amicizie, flirt e antipatie, Giulia Provvedi e Megan Ria si sono già scambiate diverse confidenze e tra loro sta nascendo un bel legame.

Tra le due gieffine c’è molta sintonia, spesso si ritagliano dei momenti per chiacchierare nella casa più spiata dagli italiani e c’è chi pensa che la loro potrebbe non essere solo un rapporto di amicizia. La Provvedi prima di entrare al Grande Fratello Vip ospite di Paolo Ruffini ha fatto sapere di aver avuto legami sentimentali anche con donne e lo ha detto anche ad Alessandro Varsi nella casa.

Giulia Provvedi attratta da Megan Ria al Grande Fratello Vip? Cosa ha rivelato la gieffina nella casa

Chiacchierando con Varsi la gemella del duo ‘Le Donatella’ ha rivelato di aver avuto una relazione con una ragazza. Al gieffino ha detto di essere una persona molto libera che si innamora della persona, delle anime. Fuori dalla casa ha un fidanzato, Andrea Riso, però ha svelato chi potrebbe piacerle se non fosse impegnata sentimentalmente.

Parlando con Guendalina la gieffina ha detto che Piera le ha chiaramente detto le sarebbe piaciuto Alessandro Roncaccia se non fosse già fidanzata. La Tavassi ha detto che non avrebbe dato questa risposta perché essendo impegnata non si pone proprio il pensiero di chi potrebbe piacerle al Grande Fratello Vip. A Giulia Provvedi ha poi chiesto quale sarebbe stata la sua risposta, lei ha ammesso: “Io avrei risposto Megan“.