Apertura serale del Parco Archeologico di Siponto: lo scavo si racconta

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GEP 2026 – SIPONTO. LO SCAVO SI RACCONTA

Una sera speciale per entrare nel cuore della ricerca archeologica e scoprire la storia dell’antica Siponto.

Sabato 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parco archeologico di Siponto resterà aperto eccezionalmente dalle 19:30 alle 23:30

Ultimo ingresso: 22:45

Biglietto: € 1,00

Durante la serata sarà possibile vedere “Siponto. Lo scavo si racconta”, un video-racconto dedicato alle ricerche archeologiche in corso nell’antica città.

Attraverso immagini e video realizzati durante le attività di scavo, sarà possibile conoscere da vicino il lavoro degli archeologi e seguire le nuove ricerche che stanno riportando alla luce tracce di una storia lunga 1500 anni.

Dalla fondazione di Siponto come colonia romana fino al progressivo spopolamento nel XIV secolo, a favore della vicina Manfredonia.

Ma cosa significa davvero fare archeologia? Cosa si nasconde dietro una scoperta? E cosa prova chi, giorno dopo giorno, lavora per riportare alla luce le tracce di chi ci ha preceduto?

L’iniziativa è promossa dal Parco archeologico di Siponto, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dalle Università degli Studi di Foggia e di Bari, in collaborazione con l’Associazione ArcheoSipontum.

Una serata per vedere l’archeologia da vicino e ascoltare ciò che lo scavo ha ancora da raccontare.

Ti aspettiamo a Siponto!