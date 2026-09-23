Francesco Totti e la confessione sulla figlia Chanel: “Non mi ha parlato per nove mesi”

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Da ieri è disponibile in libreria il nuovo libro di Francesco Totti, ‘Oltre’, nel quale si è lasciato sfuggire molte rivelazioni sulla sua sfera personale. Ha parlato del periodo difficile che ha vissuto dopo l’addio al calcio, dell’inizio della storia d’amore con la compagna Noemi Bocchi e molto altro ancora.

L’ex capitano della Roma ha anche rivelato che per molto tempo i rapporti con la figlia Chanel sono stati davvero pessime. Lei ha sofferto moltissimo a causa della separazione dei suoi genitori e non ha reagito affatto bene quando ha scoperto la sua relazione con Noemi. Senza girarci intorno Francesco Totti ha raccontato che la figlia lo ha accusato di essere un pezzo di me**a, gli ha anche detto che non era più suo padre.

Chanel Totti e il padre Francesco Totti sono stati distanti per mesi, lei non voleva parlargli: cosa ha rivelato l’ex calciatore

Quando il matrimonio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi è giunto al capolinea in famiglia scoppiò il finimondo, nel libro racconta che lo hanno messo al muro e interrogato ma a prescindere fu considerato l’unico colpevole. Il figlio Christian lo guardò con rabbia ma non disse nulla, la figlia invece era sconvolta e furiosa.

Chanel Totti non ha solamente attaccato duramente il padre, si è anche rifiutata di parlare con lui per ben nove mesi. Francesco Totti non sapeva nemmeno che avrebbe partecipato a Pechino Express, apprese la notizia dai media. A detta sua guardando il reality ha avuto modo di conoscere una Chanel diversa, più grande, forte e pronta alla vita, in alcune puntate si è commosso. Il silenzio tra loro si è rotto dopo che lui le ha mandato un messaggio, da quel momento si sono pian piano riavvicinati ma non è stato facile recuperare il rapporto.