Amadeus non esclude il ritorno in Rai, il flop sul Nove? “Non ha funzionato, è inutile nasconderlo”

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Amadeus ci sarà nella nuova edizione di Amici, a confermarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Questa volta però non lo vedremo nei panni di giudice ma in quelli di commissario tecnico.

Il noto ed amato conduttore ha fatto sapere che Maria De Filippi lo fa sentire a casa, gli dà piena fiducia e libertà. Risale a due anni fa il suo addio alla Rai, a detta sua non decise di andare via per soldi come molti hanno insinuato, ha infatti precisato che i contratti erano uguali. Amadeus non ha escluso un ritorno in Rai, ha infatti detto che a giugno, dopo la fine di Amici, valuterà ogni opzione che avrà a disposizione.

Amadeus parla del flop sul Nove: il passaggio con Warner Bros Discovery non è stato un successo, cosa ha detto lui

Il contratto con Warner Bros Discovery era di quattro anni ma si è concluso dopo due anni perché si è rivelato un flop, cosa che lui non ha certo negato. Ha anche rivelato che passare al 2% di share dal 72% in pochi mesi non è stata una cosa semplice da affrontare. A parer suo psicologicamente non ce la fai se non hai una famiglia vicino, autostima e serenità.

Riferendosi alla sua conduzione sul Nove con onestà ha ammesso: “Non ha funzionato, è inutile nasconderlo“. Quali sono le motivazioni? Lui non lo sa, a detta sua con il pubblico del Nove erano come binari paralleli che non si incontrano mai. In merito al fatto che il contratto è stato interrotto in modo anticipato Amadeus ha invece detto: “Non è un fallimento cambiare strada a metà. È coraggio ammettere che quella strada non era la tua”.