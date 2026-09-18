Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip fa un rivelazione su Tiziano Ferro: “Mi ha bloccato su Instagram”

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata ieri sera su Canale 5 ma alcuni concorrenti hanno fatto il loro ingresso in anticipo, tra questi anche Jonathan Kashanian.

Il gieffino, che in passato ha già partecipato al reality aggiudicandosi anche la vittoria, si è lasciato già sfuggire alcune rivelazioni chiacchierando con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani. Tra le varie cose ha raccontato anche un aneddoto che riguarda Tiziano Ferro che lo ha non poco spiazzato. Di che si tratta? Il cantante lo ha bloccato sui social.

Tiziano Ferro ha bloccato Jonathan Kashanian su Instagram, il motivo? Cosa ha raccontato il gieffino al Grande Fratello Vip

Il gieffino ha raccontato che voleva fare una storia sul suo profilo Instagram perché gli era piaciuta molto una canzone di Tiziano Ferro. Voleva taggare il cantante ma non lo seguiva quindi ha provato a cercarlo, quando ha scritto il suo nome gli è spuntata la dicitura ‘utente non trovato’.

In quel momento Jonathan Kashanian era insieme ad Aurora Ramazzotti e le ha chiesto se magari aveva creato il suo profilo con un altro nome, lei però gli ha detto che era salvato semplicemente con il suo nome e cognome ma lui continuava a non trovarlo. Lui non riusciva a capirne il motivo, a quel punto l’amica gli ha fatto notare che il cantante lo aveva bloccato. È successo qualcosa tra loro? Lui assicura di no, nella casa del Grande Fratello Vip ha infatti detto: “Ma che senso ha? Mi ha bloccato! Ma perché? Noi non ci conosciamo, mai incontrati, mai sentiti, mai bisticciato, mai lavorato insieme, lui vive a Londra“.