Ursula Bennardo è ancora single, tornerà a Uomini e Donne? L’ex dama svela: “Sono pronta se…”

La storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è giunta al capolinea da circa due anni. Si erano innamorati a Uomini e Donne e sembravano davvero felici insieme, dal loro amore è nata la figlia Bianca e lui le aveva fatto anche la proposta di matrimonio.

Dopo aver superato alcuni momenti di crisi sembravano di nuovo uniti, poi la rottura definitiva. La loro relazione non è finita in modo sereno, spesso si sono attaccati sui social. L’ex cavaliere nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore, Ursula Bennardo invece è ancora single. A Casa Lollo ha detto a Lorenzo Pugnaloni di aver dato importanza ad altre priorità in questi anni, come famiglia e lavoro.

Ursula Bennardo sta pensando di tornare a Uomini e Donne?

Al noto esperto di Uomini e Donne l’ex dama ha fatto sapere che da quando è tornata single non ha avuto il desiderio di iniziare una nuova relazione. A detta sua solitamente capita di provare interesse per qualcuno in vari ambienti ma lei ancora non riesce a provare queste emozioni, nessun uomo fino ad ora l’ha colpita.

Quando Lorenzo Pugnaloni le ha chiesto se vorrebbe tornare a Uomini e Donne ha detto che non accetterebbe di tornare in trasmissione oggi, però lo farà in futuro se si sentirà di farlo. Ursula Bennardo ha poi aggiunto: “Sono pronta se mi arriva all’improvviso un amore. Però cercare, mettermi alla prova, perdere tempo a conoscere persone non ho ancora in questo momento la voglia di farlo“.