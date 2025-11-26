Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gemma Galgani e il cavaliere in studio: la dama elimina…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, in ogni puntata infatti riesce sempre a far parlare di sé.

Ormai fa parte del dating show di Maria De Filippi da moltissimi anni e nonostante le tante delusioni affrontate non perde la speranza di trovare la sua anima gemella. Nei giorni scorsi Gemma Galgani è apparsa molto felice per la decisione di Roberto di conoscere solo lei, da molto tempo infatti un cavaliere non si concentrava solo su di lei. Anche lei sembrava molto propensa a portare avanti la loro conoscenza ma le cose cambieranno velocemente.

Gemma Galgani prende una decisione a Uomini e Donne: in studio scatta il bacio con un cavaliere

Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni in studio scatterà un bacio a stampo tra la dama torinese e uno dei cavalieri. Di chi si tratta? Di Antonio, sembra infatti che l’uomo sia riuscito a colpire molto la dama.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne di ieri Gemma Galgani ha anche preso una decisione, cioè mettere fine alla sua frequentazione con Roberto. In studio ha infatti detto che non si trovava bene con il cavaliere.