Uomini e Donne Sossio Aruta ha ritrovato l’amore, la frecciatina a Ursula: “Sto combattendo…”

Sossio Aruta in passato ha partecipato a Uomini e Donne, dove non è mai passato inosservato, è stato infatti uno dei cavalieri più chiacchierati e seguiti del Trono Over.

Dopo varie frequentazioni aveva finalmente trovato l’amore con Ursula Bennardo, i due decisero di lasciare insieme il programma e per molto tempo si sono mostrati più innamorati che mai. Tanti i progetti di coppia per il loro futuro, dal loro amore è nata la figlia Bianca ma ad un certo punto le loro strade si sono divise. Non era la prima volta che vivevano un momento di crisi, i loro fan infatti speravano in una riconciliazione ma l’addio è stato definitivo.

Dopo la rottura con Ursula Sossio Aruta si è di nuovo innamorato: cosa ha detto l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Dopo la fine della loro chiacchierata storia d’amore gli ex volti noti di Uomini e Donne non sono rimasti in buoni rapporti. Molte volte si sono duramente attacchi sui social, ad oggi non vanno d’accordo ma continuano ad essere legati dalla figlia Bianca.

Sui social Sossio Aruta ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore, non ha però rivelato di chi si tratta. L’ex cavaliere ha solo detto che finalmente è napoletana come lui ed è bella sia esteticamente che d’animo. Dopo aver svelato la novità ha lanciato una frecciatina all’ex compagna, Ursula Bennardo, lamentandosi ancora una volta della distanza con la figlia. Queste le sue parole: “Sto combattendo un male atroce nonostante continuo a seminare amore e dedizione a quell’essere speciale di nome Bianca. Un incubo che spero finisca presto”.