Siria Pingo a Uomini e Donne dopo Temptation Island? “L’idea del trono mi incuriosisce”

Siria Pingo ha partecipato a Temptation Island nell’edizione del 2024 con l’ormai ex fidanzato Matteo Vitali. I due avevano deciso di uscire insieme dal programma ma dopo un po’ la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Lui dopo la rottura ha ritrovato l’amore, in un’intervista rilasciata al Settimanale Mio Siria Pingo ha ammesso di esserci rimasta male quando ha scoperto che dopo solo pochi mesi l’ex fidanzato aveva già voltato pagina. Gli ex volti di Temptation Island non si erano lasciati in cattivi rapporti, ma quando ha scoperto che aveva una nuova fidanzata non ha voluto mantenere un contatto con Matteo.

Siria Pingo vorrebbe trovare l’amore a Uomini e Donne: si è detta pronta per il trono

L’ex volto di Temptation Island ad oggi è single e ha ammesso che le piacerebbe approdare a Uomini e Donne nei panni di tronista. Queste le sue parole: “L’idea del trono l’ho pensata più volte. È un’esperienza che mi incuriosisce tantissimo, e sì sarei pronta”.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Vitali si è concentrata su se stessa ma ora Siria Pingo vorrebbe di nuovo innamorarsi. Lo farà a Uomini e Donne? Non ci resta che attendere per scoprire se sarà lei la prossima tronista del dating show di Maria De Filippi.