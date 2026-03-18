Uomini e Donne, Tina Cipollari al veleno contro Marina: scoppia la lite in studio

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È scoppiata l’ennesima accesa discussione oggi a Uomini e Donne, questa volta gli animi si sono non poco scaldati tra Tina Cipollari e Marina Brochetta.

Cosa è successo in puntata? La dama si è detta dispiaciuta per il fatto che a causa di una frase che ha detto Davide ha subito dedicato attenzione ad un’altra donna, Sabrina. Quest’ultima in studio ha rivelato che il cavaliere le ha detto che non vuole uscire con una donna che dice bugie. L’uomo ha fatto sapere che Marina gli ha detto di non poter dire che sta uscendo con un altro uomo. Lo ha anche infastidito il fatto che abbia risposto ai suoi messaggi il giorno dopo che glieli aveva mandati.

Tina Cipollari si scaglia contro Marina a Uomini e Donne: è scontro tra la dama e l’opinionista

In studio l’opinionista ha attaccato duramente Marina e ha chiesto a Davide di mostrare il telefono per sbugiardarla, la dama però l’ha invitata a stare zitta con tono infastidito. Le due hanno iniziato a discutere e Tina Cipollari ha fatto sapere che la stava insultando a bassa voce, lo ha capito dal suo labiale.

Oggi a Uomini e Donne Marina Brochetta ha accusato l’opinionista di parlare solo a vanvera, lei su tutte le furie ha replicato: “E’ già la terza volta che mi ci mandi…Io zitta non ci sto proprio, la mia libertà di parola finisce dove inizia la tua”. Tina Cipollari le ha poi detto che è lei quella che parla a vanvera e che si intromette in una situazione senza senso, poi riferendosi a Davide ha detto che non la vuole.