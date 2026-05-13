Uomini e Donne, Marina finisce ancora nella bufera: “Sei la solita bugiarda”

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Oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto sapere che Stefano dopo la fine della sua frequentazione con Cristina ha contattato Marina per chiederle di ballare insieme oggi.

Il cavaliere dopo aver confermato ha fatto sapere di aver chiesto alla dama di sentirsi, ha anche detto che c’è stata una piacevole conversazione dopo cena. Stupito Gianni Sperti ha chiesto se la redazione era stata informata, la padrona di casa ha detto che la cosa è stata comunicata solo dall’uomo. L’opinionista si è subito scagliato contro Marina Brochetta accusandola di essere la solita bugiarda che non racconta la verità.

Gli opinionisti attaccano duramente Marina a Uomini e Donne: esplode la polemica in studio

In studio è subito scoppiata la bufera, la dama ha provato a difendersi dicendo di non aver fatto in tempo ad avvisare la redazione, ha poi detto di non averci pensato. Gianni Sperti ha continuato ad attaccarla dicendo che in trasmissione vogliono persone sincere e non chi si frequenta di nascosto. Lei ha negato un accordo tra di loro, ha anche detto che non prova interesse per Stefano.

Durante il battibecco in studio anche Tina Cipollari ha attaccato Marina Brochetta dicendo: “Se solo tu potessi capire quanto ti rendi ridicola agli occhi delle persone. Come ti muovi, come reagisci, proprio in tutto“. Lei con ironia ha detto che se andasse via non avrebbe con chi prendersela a Uomini e Donne facendo innervosire non poco l’opinionista che le ha risposto dicendo che fanno questo programma da trent’anni e di certo non sono stati zitti quando non c’era. Tra le varie cose ha aggiunto: “Aspettavamo lei che arrivava. Parli sempre a sproposito, non sai quello che dici“.