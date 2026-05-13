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Disinfestazione a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunale

ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 18 a venerdì 22 maggio saranno effettuati interventi di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale, nell’ambito delle attività programmate per il contenimento degli insetti e il miglioramento della vivibilità urbana durante il periodo primaverile ed estivo.

Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra l’1:00 e le 6:00 del mattino e interesseranno progressivamente i diversi quartieri della città, le borgate e le aree periferiche.

Il calendario predisposto prevede per lunedì 18 maggio gli interventi nella zona Monticchio e Centro, dall’inizio dell’abitato lato est fino a via Arcivescovado, con inclusione dell’area Scaloria, attestamento su viale Padre Pio e comprensione delle zone C/8, C/9, C/10 e C/11.

Martedì 19 maggio sarà invece interessata la zona Centro–Stazione, da via Arcivescovado–Scaloria fino a via E. Giustino inclusa, comprendendo via delle Margherite e le cooperative Algesiro–Gozzini. Nella stessa giornata gli interventi proseguiranno nella zona Porta Foggia e viale Kennedy, da via E. Giustino fino alla fine dell’abitato lato ovest, includendo la zona 167 e le aree C/12 e C/13.

Mercoledì 20 maggio le operazioni si concentreranno nella zona Siponto, nel secondo piano di zona e nei comparti D/32.

Giovedì 21 maggio sarà la volta della Riviera, della frazione Montagna e di Borgo Mezzanone.

Venerdì 22 maggio gli interventi interesseranno infine le Case Sparse e la Zona Industriale D/46.

Coinvolte nel programma anche Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

ASE S.p.A. raccomanda alla cittadinanza di adottare alcune semplici precauzioni durante le operazioni, evitando di lasciare all’esterno alimenti o indumenti e mantenendo chiusi balconi e finestre nel corso degli interventi.

Per eventuali emergenze o segnalazioni è disponibile il Centro Antiveleni al numero verde 800 183459.