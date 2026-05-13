La Ruota della Fortuna non va in onda oggi 13 maggio 2026: ecco perché e cosa la sostituisce su Canale 5

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Stop improvviso per La Ruota della Fortuna. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui non va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, lasciando i telespettatori di Canale 5 spiazzati. Il programma, che ogni sera tiene testa ad “Affari Tuoi” nella sfida degli ascolti, si ferma per una ragione ben precisa legata alla programmazione Mediaset. Una pausa che, seppur temporanea, cambia la routine dell’access prime time e accende la curiosità dei fan.

Ma perché La Ruota della Fortuna non va in onda oggi? Cosa sostituisce il quiz di Gerry Scotti? E quando tornerà in tv la prossima puntata? Scopriamolo insieme.

La Ruota della Fortuna si ferma per la finale di Coppa Italia

La puntata di La Ruota della Fortuna prevista per oggi, 13 maggio 2026, non sarà trasmessa per lasciare spazio a un evento sportivo di grande richiamo. Mediaset ha infatti modificato la programmazione di Canale 5 per mandare in onda la finale di Coppa Italia 2026, che vede Lazio e Inter contendersi il trofeo. Una scelta che rientra nella strategia di rete di garantire la diretta dei principali appuntamenti calcistici, capaci di catalizzare milioni di telespettatori.

La partita, trasmessa in esclusiva dalle 20:40, sostituisce quindi il consueto appuntamento con il game show. Il palinsesto di Canale 5 per la serata prevede “Avanti un altro” alle 18:40, il TG5 alle 20:00 e subito dopo la diretta della finale. Un cambio di rotta che non sorprende gli appassionati di televisione, visto che anche in passato il quiz di Gerry Scotti aveva ceduto il posto a eventi sportivi di rilievo.

La sfida tra Lazio e Inter è particolarmente attesa: oltre al prestigio del trofeo, la squadra vincitrice otterrà la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Un appuntamento che Mediaset ha deciso di valorizzare con una copertura completa, sacrificando per una sera il suo programma di punta dell’access prime time.

La Ruota della Fortuna: quando torna in onda e cosa cambia nel palinsesto

I fan del quiz non dovranno attendere molto per rivedere La Ruota della Fortuna. La trasmissione tornerà regolarmente in onda giovedì 14 maggio 2026, sempre alle 20:40 su Canale 5, riprendendo la sua sfida quotidiana contro “Affari Tuoi” di Stefano De Martino. La pausa di oggi è solo temporanea e rientra nelle normali variazioni di palinsesto legate agli eventi sportivi.

Non è la prima volta che il programma si ferma per il calcio: nelle ultime settimane, infatti, aveva già saltato due puntate, il 3 marzo e il 21 aprile, per lasciare spazio alle semifinali di Coppa Italia. Un segnale della grande attenzione che Mediaset riserva alle dirette sportive, ma anche della solidità del format condotto da Gerry Scotti, capace di mantenere ascolti elevati nonostante le interruzioni.

Il game show, tornato in grande stile nel 2026, si conferma uno dei successi più forti della rete. La formula classica, rinnovata con scenografie moderne e la presenza di Samira Lui, ha riportato in tv l’atmosfera leggera e familiare che da sempre caratterizza il programma. Gerry Scotti, con la sua ironia e la sua esperienza, ha saputo rendere il format nuovamente competitivo, conquistando pubblico di ogni età.

La Ruota della Fortuna verso l’estate: il futuro del programma su Canale 5

La Ruota della Fortuna continuerà ad andare in onda fino al 15 luglio 2026, data fissata per l’ultima puntata della stagione. Dopo quella data, il testimone passerà a Max Giusti, che debutterà con il nuovo game show The Wall, pronto a occupare la stessa fascia oraria. Una staffetta che segna la transizione estiva del palinsesto Mediaset, ma che non mette in discussione il successo del format di Gerry Scotti.

Il conduttore, amatissimo dal pubblico, ha riportato in auge uno dei quiz più iconici della televisione italiana, riuscendo a bilanciare nostalgia e modernità. Ogni puntata è diventata un appuntamento fisso per milioni di spettatori, grazie alla combinazione di ritmo, leggerezza e premi che rendono il gioco irresistibile.

La pausa di oggi, dunque, è solo una parentesi in una stagione che continua a regalare ottimi risultati. Il ritorno di La Ruota della Fortuna è atteso con entusiasmo, e già da domani il pubblico potrà tornare a girare la ruota insieme a Gerry Scotti e Samira Lui, pronti a regalare nuove emozioni e sorrisi.