Un Posto al Sole, spoiler 13 maggio 2026: nuove tensioni tra Ornella e Raffaele, Maurizio dice a Serena…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 13 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nell’ultimo periodo Ornella e Raffaele sembravano aver risolto la loro crisi ma scoppierà di nuovo la tensione tra loro, anche a causa della gelosia che lui prova per Vanni.

Spoiler Un posto al sole 13 maggio 2026: Maurizio parla con Serena, Alberto e Gianluca vicini

Tra il portiere di Palazzo Palladini e la moglie ci sarà un duro confronto che li spingerà ad allontanarsi di nuovo. Intanto Maurizio dopo ciò che gli ha detto Serena le racconterà la sua versione dei fatti in merito a ciò che è successo in passato tra lui e Monica.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Anna continuerà a tenere Alberto alla larga. Nel frattempo lui e il figlio si avvicineranno molto grazie ad una semplice attività ludica. Palladini e Gianluca vivranno un momento molto sereno.