Politica Manfredonia

Manfredonia, abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento. Nuove tariffe del servizio sosta

Redazione4 Agosto 2026
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Manfredonia, abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento. Nuove tariffe del servizio sosta

Si avvisa la cittadinanza che, dal 3 agosto al 3 settembre 2026, sarà possibile accedere agli abbonamenti agevolati per i parcheggi a pagamento, presentando istanza mediante la compilazione del modulo allegato.

L’istanza, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, potrà essere:

  • trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo publiservizi@pec.it
  • consegnata personalmente presso lo Sportello Publiservizi, sito in Corso Roma n. 13, Manfredonia (FG).

Lo Sportello è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

  • lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
  • martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Allegati

 Istanza di Adesione Parcheggi Agevolati Manfredonia

Redazione4 Agosto 2026