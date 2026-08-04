Politica Manfredonia
Manfredonia, abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento. Nuove tariffe del servizio sosta
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Manfredonia, abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento. Nuove tariffe del servizio sosta
Si avvisa la cittadinanza che, dal 3 agosto al 3 settembre 2026, sarà possibile accedere agli abbonamenti agevolati per i parcheggi a pagamento, presentando istanza mediante la compilazione del modulo allegato.
L’istanza, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, potrà essere:
- trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo publiservizi@pec.it;
- consegnata personalmente presso lo Sportello Publiservizi, sito in Corso Roma n. 13, Manfredonia (FG).
Lo Sportello è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.