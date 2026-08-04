Un Posto al Sole, spoiler 4 agosto 2026: Anna a cuore aperto con Gianluca, Sergio vuole affrontare Cotugno
Il comportamento di Cotugno fa ingelosire sempre di più Sergio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 4 agosto 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza e relax in Calabria Nunzio e Rossella si prepareranno a tornare a Napoli. All’inizio c’erano state forti tensioni tra loro quando lui ha scoperto che hanno offerto alla fidanzata di finire la specializzazione a Madrid ma hanno chiarito quasi subito.
Spoiler Un posto al sole 4 agosto 2026: il comportamento di Cotugno fa ingelosire sempre di più Sergio
Luca sembrava aver ritrovato la serenità dopo il tentato furto ma dovrà fare i conti con un altro spiacevole evento causato dalla sua malattia e questo potrebbe turbarlo non poco. Anna non è stata accolta bene da Gianluca a Palazzo Palladini ma durante il confronto lei cercherà di aprirsi.
Nel frattempo Alberto dovrà spiegare a Federico come mai il fratello non andrà con loro in vacanza. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cotugno continuerà a corteggiare Bice davanti al marito e questo manderà Sergio fuori di testa. Sempre più geloso sarà deciso ad affrontare il barone, Guido però proverà a fargli cambiare idea.