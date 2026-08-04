Un Posto al Sole, spoiler 4 agosto 2026: Anna a cuore aperto con Gianluca, Sergio vuole affrontare Cotugno

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 4 agosto 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza e relax in Calabria Nunzio e Rossella si prepareranno a tornare a Napoli. All’inizio c’erano state forti tensioni tra loro quando lui ha scoperto che hanno offerto alla fidanzata di finire la specializzazione a Madrid ma hanno chiarito quasi subito.

Spoiler Un posto al sole 4 agosto 2026: il comportamento di Cotugno fa ingelosire sempre di più Sergio

Luca sembrava aver ritrovato la serenità dopo il tentato furto ma dovrà fare i conti con un altro spiacevole evento causato dalla sua malattia e questo potrebbe turbarlo non poco. Anna non è stata accolta bene da Gianluca a Palazzo Palladini ma durante il confronto lei cercherà di aprirsi.

Nel frattempo Alberto dovrà spiegare a Federico come mai il fratello non andrà con loro in vacanza. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cotugno continuerà a corteggiare Bice davanti al marito e questo manderà Sergio fuori di testa. Sempre più geloso sarà deciso ad affrontare il barone, Guido però proverà a fargli cambiare idea.