Temptation Island, Raffaella Mennoia su Filippo Bisciglia: “È stato più partecipativo perché…”
Per Raffaella Mennoia Temptation Island è cambiato rispetto al passato: cosa ha detto sul maggiore coinvolgimento di Filippo Bisciglia.
Raffaella Mennoia si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su Temptation Island, ha parlato anche del cambiamento che tutti hanno notato in Filippo Bisciglia.
A Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che nonostante il programma sia finito loro continuano a lavorare e lo faranno per tutto agosto. Non ha negato che potrebbero anche esserci nuove registrazioni a settembre se accadranno delle cose che potrebbe essere interessante raccontare ai telespettatori.
Per Raffaella Mennoia Temptation Island è cambiato rispetto al passato: cosa ha detto su Filippo Bisciglia
L’autrice dell’amatissimo programma pensa che rispetto a qualche anno fa Temptation Island sia cambiato. A detta sua prima non si parlava di manipolazione, autostima, responsabilità emotiva e argomentazioni simili. I telespettatori guardavano il reality e giudicavano solo chi tradiva, adesso invece si osserva il rispetto reciproco, i comportamenti e altro ancora perché le relazioni sono cambiate.
Per i fan del programma è stato impossibile non notare il cambiamento di Filippo Bisciglia, decisamente più coinvolto rispetto alle precedenti edizioni. Raffaella Mennoia ha fatto sapere che è stata una scelta del conduttore che loro hanno condiviso. A detta sua lui non giudica e non suggerisce soluzioni, la sua presenza è più narrativa che televisiva. Ha poi aggiunto: “Per esperienze personali, quando sei lì magari pensi anche a te stesso, quindi se quest’anno Filippo è stato più “partecipativo” è per questo”