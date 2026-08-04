Duro sfogo social di Soraya contro gli haters: “Non potete augurare la morte”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Soraya Sabetta a Temptation Island non è stato apprezzato, infatti continua a fare i conti con dure critiche da quando il programma è andato in onda. La cattiveria degli haters ha superato il limite spingendola a sfogarsi duramente su TikTok.

Infastidita dai feroci commenti di molti utenti la ragazza ha replicato dicendo che pensano di conoscere una persona che hanno visto per circa un’ora in televisione. Lei non capisce come possano essere così superficiali e frivoli. Ai leoni da tastiera ha consigliato di guardarsi dentro per capire se è davvero lei la persona cattiva e brutta. Durante lo sfogo Soraya ha detto che accetta i commenti negativi, purché siano educati. Sui social però sta ricevendo addirittura minacce di morte, rivolte non solo a lei ma anche alla sua famiglia e ai suoi cani.

Gli haters esagerano e Soraya non ci sta: cosa ha detto sui social l’ex di Temptation Island a chi le augura di morire

Leggere certi commenti l’hanno davvero ferita. Ha invitato chi continua ad attaccarla con cattiveria a farsi una vita invece di commentare la sua e se vogliono lasciare dei commenti sotto i suoi post devono essere educati. Ha poi aggiunto: “Purtroppo c’è gente maleducata e ineducata, proprio cattiva. Ci sta il fatto che non mi hai apprezzata nel programma e mi sono fatta un’autocritica, ma non potete augurare la morte ad una persona“.

Soraya è consapevole che l’accanimento degli haters deriva dal fatto che il programma è finito da poco e che sicuramente col tempo la cosa andrà a scemare. Pensa però che dovrebbero pensare di più prima di scrivere certe cose. Intanto nelle scorse ore è emerso che la Sabetta avrebbe scoperto un tradimento di Cristian. Questo risale a gennaio 2025, due mesi dopo che la loro relaizone era iniziata. Al momento, però, l’indiscrezione non è stata commentata dai diretti interessati.