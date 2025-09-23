Uomini e Donne, svelata la nuova tronista: è una corteggiatrice di Flavio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, dopo l’abbandono di Rosario è stato svelato chi prenderà il suo posto rimasto vuoto in trasmissione, sul trono ci sarà una nuova tronista.

Il pubblico l’ha già conosciuta perché si è presentata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Flavio Ubirti, però quando le è stato proposto il trono non ci ha pensato due volte, specie perché non era rimasta colpita dal tronista. Sul portale Lollo Magazine si legge infatti che durante l’esterna che hanno fatto insieme la ragazza ha rivolto alcune critiche all’ex tentatore di Temptation Island. Chi è lei? Sara Gaudenzi.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa è successo con Flavio

Sara Gaudenzi (Foto Ig @sara_gaude)

Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni la nuova tronista di Uomini e Donne ha detto a Flavio che a parer suo ha poco carattere. Ci ha tenuto anche a precisare che in un uomo per lei non basta solo la bellezza.

Parole quelle di Sara Gaudenzi che hanno non poco colpito il tronista ma anche il pubblico. Probabilmente è stato proprio il suo modo di fare e la sua schiettezza a spingere la redazione di Uomini e Donne ad offrirle il trono, che è rimasta in trasmissione nei panni di tronista e non più come corteggiatrice.