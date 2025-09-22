Uomini e Donne, Tina provoca Gemma Galgani: la dama ha un confronto con Arcangelo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È iniziata oggi la nuova stagione di Uomini e Donne e come al solito Gemma Galgani è stata una delle protagoniste indiscusse della nuova puntata.

Cosa è successo dopo la pausa estiva? Tina Cipollari non ha perso occasione per provocare la sua ‘nemica’. Facendo riferimento al suo lavoro estivo come barista le ha chiesto se oltre alla stagione estiva avrebbe fatto anche quella invernale. La dama ha replicato dicendo che ha aiutato la sua amica Giusy, per lei stare lì è stata una cosa simpatica. La Galgani ha anche detto che lei è poliedrica e riesce a fare molte cose.

Nuovo confronto tra Arcangelo e Gemma Galgani: cosa si sono detti a Uomini e Donne

Dopo mesi Gemma Galgani ha rivisto Arcandelo nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Lui ha chiaramente detto di non aver alcun interesse né per Marina né per la Galgani. Riferendosi alla prima ha fatto sapere che gli dispiace che si sia fatta influenzare dagli altri, sulla seconda invece ha detto che non ha nulla contro di lei, andrebbe anche a prendere un caffè.

Anche Gemma Galgani ha fatto sapere che prenderebbe volentieri un caffè con il cavaliere, però quando ha capito che era solo un’uscita come amici ha chiuso ogni rapporto con lui. Intanto in studio sono arrivati due cavalieri per lei, Tina era convinta che avrebbe mandato via uno di loro ma la dama li ha tenuti entrambi.