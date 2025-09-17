Rosario Guglielmi cacciato da Uomini e Donne, il single Andrea dice la sua: “Mi fa ridere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la fine della sua storia d’amore con Lucia durante la prima puntata di Temptation Island e poi… era stato proposto il trono a Rosario Guglielmi e lui dopo qualche tentennamento aveva accettato.

A detta sua voleva concedersi la possibilità di provare nuove emozioni forte e voleva rimettersi in gioco a Uomini e Donne, il suo percorso però si è concluso praticamente subito. Il motivo? Perché l’ex fidanzata Lucia lo ha smascherato dicendo che i due hanno trascorso la notte insieme mentre lui era già tronista. Quando la verità è venuta a galla la redazione del programma lo ha cacciato. In molti hanno commentato la vicenda, tra questi anche il single Andrea Marinelli.

Il ragazzo, che ha avuto un coinvolgimento fisico con Lucia dopo Temptation Island, ha fatto sapere che lei lo ha chiamato per insultarlo dopo che lui aveva rivelato cosa era successo tra loro però adesso ha fatto la stessa cosa a Uomini e Donne.

Andrea Marinelli pensa che Lucia potrebbe essere stata gelosa del fatto che il trono sia stato proposto a Rosario e non a lei. A parer suo forse voleva anche dimostrare che non era lei l’unica cattiva. Ha poi aggiunto: “Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”.