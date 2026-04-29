Uomini e Donne, scoppia la lite tra Gloria e Cristina: “Stai zitta, a te piacciono i soldi”

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A Uomini e Donne nella puntata di oggi Gloria Nicoletti ha fatto sapere che la frequentazione con Alessandro sta procedendo bene, Cristina Tenuta è però intervenuta per dire che ha fatto in fretta a dimenticare il cavaliere con cui stava uscendo prima.

La dama si chiede come abbia fatto a voltare pagina così velocemente dal momento che solo una settimana fa ha litigato in modo animato con Antonio dietro le quinte dando l’impressione di essere molto interessata. Gloria ha fatto sapere che a farla arrabbiare era stata la presa in giro, subito dopo ha rivelato una segnalazione ricevuta su Cristina.

Duro scontro tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti a Uomini e Donne: cosa è successo in studio

La dama ha fatto sapere che un ragazzo ha sentito una sua conversazione con Antonio durante la quale parlava male di Gianni Sperti, Tina Cipollari, di Marco e di lei. Lei non ha negato, ha infatti detto che è possibile che l’abbiano sentita parlare male di loro.

Cristina Tenuta si è poi giustificata dicendo che si è sentita la falsa della situazione nella precedente puntata. A detta sua nonostante gli scontri stima gli opinionisti però c’è rimasta male nel vedere che Gloria sembrava la paladina della giustizia a differenza sua che voleva creare malcontento. Gloria Nicoletti è poi tornata alla carica invitandola a stare zitta e dopo averla definita una buffona ha aggiunto: “A te vanno bene i falsi, a te piacciono questi (riferendosi ai soldi). Non hai mai concluso niente con nessuno e ancora parli?”