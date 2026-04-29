Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Addio a Franco Botto, testimonial del “Tonno insuperabile”

La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città. Per molti era il pescatore che reclamizzava tonno in scatola negli anni Ottanta, nella vita aveva lavorato in cantiere e fatto l’amministratore comunale.

Classe 1949, Botto è mancato ieri martedì 28 aprile. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come “figura di riferimento per l’impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità”. Padre dell’attuale consigliere di maggioranza con delega all’Ambiente Mattia Botto.

Professionista stimato, era stato responsabile tecnico alla Fincantieri di Riva Trigoso. Negli anni Ottanta era diventato un volto popolare grazie a una celebre pubblicità del “Tonno insuperabile”, in cui compariva con pipa e berretto, acquisendo notorietà ben oltre i confini locali.