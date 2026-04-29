Politica Manfredonia
Manfredonia, Tasso: “Abbiamo un deputato a Roma? Non l’ho mai sentito”
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Manfredonia, Tasso: “Abbiamo un deputato a Roma? Non l’ho mai sentito”
Il consigliere comunale Antonio Tasso attacca Giandiego Gatta nel Consiglio Comunale a tema migranti.
“Io non ho sentito uno spiffero, una dichiarazione del massimo politico presente oggi a Manfredonia. Ma abbiamo un deputato a Roma? Lo abbiamo? Io non l’ho mai sentito dire nulla sulla vicenda. Eppure lui è vicino ai Ministri”.
Sul tema migranti ha poi sottolineato la sua solidarietà a La Marca per gli attacchi ricevuti: “Su questo tipo di accoglienza a Manfredonia io non ho mai riscontrato problemi” ha aggiunto.