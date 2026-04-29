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Gatta replica: “Tasso, che brutta cosa!”

Che brutta cosa …!

Ci sono comportamenti e linguaggi ineleganti che (de)qualificano chi li adopera. Se poi l’autore è un ex deputato. -per giunta battuto dal sottoscritto alle elezioni del 2022, quindi probabilmente animato da astio personale- dispiace, non per l’aspetto umano, chè ognuno è libero di caratterizzarsi come crede, ma per l’assoluta ignoranza delle dinamiche e delle competenze istituzionali, in questo caso non parlamentari.



La posizione politica del sottoscritto, se l’ex deputato si fosse preso la briga di leggere, ma evidentemente non è avvezzo allo studio e all’approfondimento, è stata sintetizzata nel comunicato del suo partito, Forza Italia, pubblicato e diramato in data 13 aprile scorso.



Non mi interessano le polemiche, soprattutto se sterili, faccio parlare i fatti e le iniziative. Alla fine del mio mandato renderò tutti i cittadini informati del mio operato, e saranno i cittadini a giudicare se io abbia ben lavorato o no, com’è in democrazia, non chi evidentemente fa fatica a metabolizzare la propria sconfitta.

Giandiego Gatta – Deputato Forza Italia