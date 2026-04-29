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Manfredonia, La Marca e Schiavone visitano i cantieri della città

Insieme all’Assessore Francesco Schiavone, abbiamo effettuato un sopralluogo su alcuni cantieri strategici per la nostra città: dalla nuova Caserma dei Carabinieri agli interventi di messa in sicurezza dell’Istituto San Lorenzo Maiorano.

Questa mattina, studenti e studentesse hanno potuto vedere da vicino il lavoro che stiamo portando avanti: non solo per garantire ambienti più sicuri, ma anche per rendere le aule scolastiche più belle, accoglienti e funzionali.

Sono segnali concreti di un percorso che sta andando avanti con determinazione e che ci avvicina sempre di più al completamento degli interventi.

Continuiamo a lavorare insieme, con impegno e responsabilità, per raggiungere gli obiettivi e costruire una Manfredonia sempre migliore.