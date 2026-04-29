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Manfredonia, Pacilli e Mangano in Molo21: diventa il gruppo consiliare più numeroso col Pd

Molo21 diventa il gruppo politico più importante di Manfredonia con 4 consiglieri comunali, l’assessore Mansueto, il presidente del Consiglio Comunale Iacoviello ed il sindaco La Marca.

Difatti, nel Consiglio Comunale odierno, Nicola Mangano e Matteo Pacilli hanno ufficializzato l’ingresso in Molo21, portanto a quattro il numero di consiglieri (oltre a La Torre e Quitadamo).

Solo il Pd ha lo stesso numero di consiglieri in aula (Caputo, Castriotta, Leone e Rinaldi).