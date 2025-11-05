Uomini e Donne, scatta il bacio tra Cristiana Anania e …: Sara la attacca in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne che si è svolta ieri Cristiana Anania si è lasciata travolgere dalla passione con uno dei suoi corteggiatori. Il ragazzo le ha organizzato una sorpresa in occasione del suo compleanno e sono apparsi molto complici.

Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni la tronista nei giorni scorsi ha fatto un’esterna con Ernesto Passaro ed è con lui che è scattato il bacio. Il loro momento di vicinanza è stato commentato in studio, dopodiché la tronista Sara si è scagliata duramente contro di lei.

Sara attacca Cristiana Anania a Uomini e Donne: cosa è successo in studio tra le troniste

Su LolloMagazine.it si legge che durante la nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi Sara Gaudenzi ha accusato Cristiana usa i commenti negativi che legge sui social contro di lei. La Anania non solo ha smentito ma le ha dato della pagliaccia.

Cristiana Anania ha dovuto fare i conti anche con la rabbia di Federico Cotugno, il motivo? Il corteggiatore non ha reagito bene di fronte al fatto che non lo porta in esterna da tre settimane. Scoppierà uno scontro tra i due nello studio di Uomini e Donne?