Cristiana Anania non è sincera a Uomini e Donne? Ex corteggiatore la attacca: “Non è quella che vuole far credere”

Cristiana Anania sta provando a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne e il suo percorso nel noto dating show di Maria De Filippi ha già vissuto diversi alti e bassi.

La tronista stava approfondendo la sua conoscenza con Jakub, il corteggiatore però ha deciso di eliminarsi dopodiché è tornato in trasmissione per corteggiare la nuova tronista, Sara. In studio ha dovuto anche fare i conti con le dure accuse degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari infatti pensano che sia falsa.

Ex corteggiatore di Uomini e Donne lancia un’accusa a Cristiana Anania: sta fingendo in trasmissione?

Un ex corteggiatore della tronista siciliana è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni nel suo programma web CasaLollo 3. Di chi si tratta? Di Lorenzo Di Bari, lui riferendosi a Cristina si è detto convinto che stia cercando di apparire in modo diverso a Uomini e Donne.

Tra le varie cose ha detto: “In puntata si comportava in maniera schiva, senza approcciarsi a nessuno. Fuori, invece, è completamente diversa“. L’ex corteggiatore non sa se si tratta di falsità, pensa che forse si è lasciata trascinare dalla situazione, però a detta sua non è quella che vuole far credere. Cristiana Anania lo ha eliminato dopo una discussione avvenuta tra loro a telecamere spente, in merito a ciò ha ammesso che non si aspettava questo tipo di reazione da parte sua. Ha poi concluso dicendo: “Pensavo fosse più matura e coerente, invece mi ha spiazzato“.