Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea duro contro Barbara De Santi: “È autistica”

Nei mesi scorsi a Uomini e Donne sembrava che Barbara De Santi avesse finalmente trovato l’amore con Ruggero D’Andrea. Dopo un periodo di frequentazione avevano lasciato insieme la trasmissione e sembravano molto innamorati fuori.

La loro relazione però non è durata a lungo, si sono infatti detti addio qualche mese dopo. Perché è finita? Stando a quanto ha rivelato la dama erano molto diversi caratterialmente e non ha tollerato alcuni suoi comportamenti nei suoi confronti. I due hanno avuto un confronto nelle scorse settimane a Uomini e Donne dove è apparso chiaro che il loro rapporto non è sereno dopo la rottura. Barbara De Santi ha deciso di restare nel noto dating show di Maria De Filippi per rimettersi in gioco, l’ex cavaliere invece è andato via.

Ruggero D’Andrea si scaglia contro Barbara De Santi: le dure accuse dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni durante la quale ha attaccato duramente l’ex fidanzata. Ha raccontato che il rapporto si è incrinato a causa di un regalo di compleanno che lei non ha affatto gradito, lo ha infatti disprezzato invece di apprezzare il gesto.

Ruggero D’Andrea riferendosi a Barbara De Santi si è lasciato poi sfuggire dure rivelazioni. Queste le sue parole: “Lei è autistica, io ho lavorato con i ragazzi down e autistici per un anno e so come si comportano. Hanno un comportamento meticoloso e sempre ripetitivo, lei è uguale“. Ma non è tutto, l’ex cavaliere pensa che dovrebbe essere radiata dall’albo delle maestre. Il motivo? Perché a parer suo lei è la prima a fare la classista quindi non pensa sia in grado di spiegare questa cosa ai ragazzi che devono studiare e crescere.