Barbara De Santi a uomini e Donne: “Roberto è un bell’uomo, non l’avevo notato”

Oggi a Uomini e Donne Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno continuato il loro confronto, durante il quale lei ha chiaramente detto che non prova più nulla per l’ex cavaliere.

A detta sua i sentimenti sono finiti a causa della grossa delusione, in questo rapporto lei ha investito davvero tanto perché era molto presa ed è per questo che è arrabbiata con se stessa. Col tempo la dama ha capito che erano molto diversi ma sperava che avrebbero trovato comunque un equilibrio, però non è stato così.

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne: la dama punta gli occhi su Roberto

La dama ha anche accusato l’ex fidanzato di essere troppo dipendente dai social, a luglio le aveva anche proposto di aprire insieme un profilo TikTok per lavorare ma lei non ha voluto. Quando Maria De Filippi le ha chiesto se volesse restare in trasmissione ha detto che secondo lei non c’era nessuno in studio interessato a lei.

Barbara De Santi ha fatto sapere che l’unico che continua a piacerle è Alessio, con ironia ha subito aggiunto che però lui non la vuole. A quel punto il cavaliere le ha chiesto di ballare, durante il ballo però l’ha fatta ballare con Roberto. Finita la musica lei ha detto: “Mi ha mollato per farmi ballare con Roberto. Non l’avevo notato, è un bell’uomo“. Alla fine la dama ha deciso di rimanere a Uomini e Donne, Ruggero invece è andato via.