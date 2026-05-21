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Manifestazione Forza Nuova, la dichiarazione dell’assessore Giulio De Santis

“In merito alla manifestazione annunciata per domani dal movimento di estrema destra Forza Nuova, l’Amministrazione comunale invita tutte le forze democratiche, associative, sindacali, partitiche e i cittadini a mantenere un clima di confronto civile e responsabile, evitando ogni forma di provocazione o esasperazione del dibattito pubblico.

Parliamo di realtà spesso non radicate nel territorio cittadino, che non rappresentano la storia, la cultura democratica e il tessuto sociale di Foggia.

È doveroso ricordare che Roberto Fiore, leader nazionale di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Luigi Aronica sono stati condannati nel processo relativo all’assalto alla sede nazionale della CGIL del 9 ottobre 2021 a Roma, episodio qualificato dalla magistratura come uno dei più gravi fatti di violenza politica degli ultimi anni nel Paese. Nei loro confronti sono stati contestati, a vario titolo, reati come devastazione aggravata, resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere.

L’iter giudiziario è ancora in corso, ma l’invito rivolto a tutti è quello di non cadere in tensioni o dinamiche che rischierebbero soltanto di alimentare ulteriore conflittualità sociale e di offrire visibilità a chi ricerca esasperazione e radicalizzazione.

Medesima sensibilità è ovviamente condivisa della Sindaca della Città, e non solo per i numerosi anni di adesione alla Cgil colpita gravemente nell’episodio violento di 5 anni fa, ma anche per una costanza valoriale sempre testimoniata.

Si precisa inoltre che nessuna autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Foggia per questa manifestazione. La comunicazione dell’iniziativa è stata presentata alla autorità competente in materia di ordine pubblico e sicurezza, che ha ritenuto di non adottare provvedimenti interdittivi tanto nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Nel dibattito pubblico di queste ore si chiarisce, in modo inequivocabile, che alcuna concessione sia stata mai rilasciata dall’Amministrazione comunale per l’apertura di una fantomatica moschea nella città.

Riteniamo invece utile promuovere una discussione seria e concreta sul tema dell’integrazione, della legalità e della convivenza civile, perché Foggia ha bisogno di altro. Foggia necessita di più sicurezza, più presenza dello Stato, più servizi, più dialogo tra le comunità e una maggiore collaborazione nella risoluzione dei problemi che vivono i quartieri e la città.

Per questo riteniamo importante avviare strumenti di confronto e partecipazione, come una Consulta dell’Immigrazione, che coinvolga comunità locali e straniere, associazioni e istituzioni in un percorso di responsabilità condivisa. Foggia è e resta una città democratica e antifascista fondata sui valori della convivenza civile e del rispetto reciproco”.