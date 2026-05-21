Mare Fuori, Artem Tkachuk arrestato a Milano: cosa è successo davvero a Pino ‘o Pazzo e perché è finito nei guai

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Il mondo di Mare Fuori torna al centro dell’attenzione, ma questa volta lontano dal set. Artem Tkachuk, l’attore che ha interpretato Pino ‘o Pazzo nella serie cult di Rai 2, è stato arrestato a Milano dopo una notte movimentata che ha coinvolto auto danneggiate, minacce agli agenti e un intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che riaccende i riflettori su un giovane talento dalla vita complessa, già finito in passato nelle cronache per comportamenti sopra le righe e momenti di forte instabilità.

Cosa è accaduto nella notte dell’arresto? Perché Artem si è trovato di nuovo in una situazione così delicata? E come si inserisce questo episodio nel suo percorso personale e professionale? Scopriamolo insieme.

Mare Fuori, Artem Tkachuk arrestato: la notte a Rho e il raid contro le auto

La vicenda che ha portato all’arresto di Artem Tkachuk si è consumata nelle prime ore del mattino, in via Molino Prepositurale a Rho, alle porte di Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’attore si trovava insieme a tre ragazzi più giovani quando il gruppo avrebbe iniziato a colpire con violenza alcune auto parcheggiate lungo la strada. Calci, pugni, specchietti divelti e carrozzerie ammaccate: il rumore ha svegliato i residenti, spingendo una donna a chiamare il 112 per segnalare quanto stava accadendo.

Quando le volanti sono arrivate sul posto, la situazione è rapidamente degenerata. Tkachuk, invece di calmarsi, avrebbe reagito con aggressività, insultando e minacciando gli agenti. Frasi pesanti, urlate nel tentativo di evitare il controllo, che hanno aggravato ulteriormente la sua posizione. Gli agenti hanno bloccato il gruppo e lo hanno accompagnato in commissariato, dove l’attore è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Le auto coinvolte riportavano danni evidenti: paraurti rotti, specchietti strappati, portiere ammaccate. Un episodio che ha lasciato il quartiere sotto shock, soprattutto perché uno dei protagonisti era un volto noto della tv italiana.

Il passato difficile di Artem Tkachuk: tra traumi, aggressioni e momenti di fragilità

L’arresto non è purtroppo un episodio isolato nella vita di Artem. L’attore, nato in Ucraina e cresciuto ad Afragola, ha più volte raccontato di aver vissuto un’infanzia complessa, segnata da traumi profondi che ancora oggi influenzano il suo equilibrio emotivo. Negli ultimi anni, il suo nome è comparso più volte nelle cronache per episodi di tensione e comportamenti fuori controllo.

Nel settembre precedente, Artem era stato protagonista di una scena violenta all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo le testimonianze, avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, danneggiando anche una porta e un macchinario. L’attore, sui social, aveva poi raccontato la sua versione, parlando di un momento di forte stress e di un ricovero in TSO durato tredici giorni.

Nel 2019 era stato accoltellato mentre si trovava in strada con un amico, un episodio che aveva segnato profondamente la sua vita. E a febbraio, un litigio in un hotel di Roma aveva richiesto l’intervento della polizia.

Il suo percorso personale appare segnato da una continua alternanza tra successi professionali e momenti di fragilità. Un talento evidente, ma accompagnato da un vissuto emotivo che spesso riemerge in modo incontrollato.

Dal successo di Mare Fuori alla carriera nel cinema: chi è davvero Artem Tkachuk

Nonostante le difficoltà, Artem Tkachuk resta uno dei giovani attori più intensi e riconoscibili della sua generazione. Il ruolo di Pino ‘o Pazzo in Mare Fuori lo ha reso popolare, grazie a un’interpretazione potente, istintiva e profondamente autentica. Prima della serie, aveva già attirato l’attenzione del cinema con La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, film tratto dal romanzo di Roberto Saviano. Successivamente ha lavorato in Nostalgia di Mario Martone e in Malavia di Nunzia De Stefano, confermando una sensibilità artistica rara.

Oltre al cinema, Artem ha partecipato al videoclip di Geolier I p’ me, tu p’ te, all’undicesima stagione di Pechino Express e al programma Celebrity Chef. Una carriera in crescita, costruita tra tv, cinema e musica, che ha mostrato un talento capace di emergere anche in contesti molto diversi.

Il suo percorso, però, continua a essere accompagnato da momenti di forte instabilità personale. La popolarità ottenuta con Mare Fuori ha amplificato ogni episodio, rendendo ogni scivolone un caso mediatico.