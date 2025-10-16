Giuseppe Molonia smaschera Rosanna Siino: “Voleva tornare a Uomini e Donne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giuseppe Molonia e Rosanna Siino erano usciti insieme da Uomini e Donne qualche mese fa, lui la corteggiava già da un po’ ma all’inizio lei non sembrava intenzionata ad iniziare una relazione.

L’ex cavaliere di fronte ai vari rifiuti della dama non si è mai arreso ed era riuscito col tempo a fare breccia nel suo cuore. Quando avevano deciso di proseguire la loro frequentazione fuori dal programma lui era già innamorato, lei però non ancora. Rosanna Siino aveva ammesso di essersi innamorata di Giuseppe Molonia poco tempo dopo durante un’ospitata nell’amatissimo dating show di Maria De Filippi.

Dopo la rottura Giuseppe Molonia torna a parlare di Rosanna Siino: il desiderio della dama era tornare a Uomini e Donne

La loro storia d’amore non è durata a lungo, all’inizio sui social sembravano molto complici ma le cose tra loro non hanno funzionato. A settembre hanno avuto un confronto a Uomini e Donne, il quale non è stato affatto sereno, infatti non sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura.

La dama è rimasta in trasmissione con la speranza di trovare l’amore, lui lo ha già trovato fuori ed è per questo che è andato via. Intervistato dal settimanale Mio l’ex cavaliere ha smascherato Rosanna Siino dicendo: “Mi ha ripetuto più volte che avrebbe voluto tornare a Uomini e Donne. Così, è stato“, lasciando quindi intendere che il suo obiettivo era quello di tornare nel programma. Giuseppe Molonia ha poi rivelato che la sua nuova fidanzata è una donna meravigliosa con la quale sta vivendo bellissimi momento. Ha poi aggiunto: “In ottica futura penso che andremo a convivere, anche se attualmente viviamo in città diverse“.