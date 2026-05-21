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Primo vero caldo: ma non in Puglia
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👉🏼 PRIMO VERO CALDO: MA NON IN PUGLIA
🌬️ Predomina il maestrale sulla Puglia, e soffierà deciso per tutto il week-end. Questa forte ventilazione da nord, spinge più a ovest la risalita caldo-umida che interesserà l’Italia nei prossimi giorni.
🌡️ #Temperature massime che non supereranno i 23/24 gradi con aria secca e decisamente più fresca di sera.
🌊 #Attenzione al mare, molto agitato l’Adriatico, calmo sotto costa lo Ionio ma decisamente agitato al largo anche lui.
🏖️ L’estate scalda i motori, ma quest’anno sembra voler entrare con calma e in maniera graduale, o almeno si spera.
Meteopuglia in Foto